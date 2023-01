“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

La vita resta negli occhi di Francesca Crippa, edito da Chance

Si tratta di una raccolta di 82 racconti brevi. Come attimi. Come morsi. Assaggi di esistenze che scorrono e lasciano segni indelebili tra la pelle e il cuore. Ogni storia è un piccolo mondo, che parla a noi e di noi. Ogni storia dipinge i personaggi e le loro vicende, relazionali ed emotive, che costituiscono un caleidoscopio di sensazioni nelle quali perdersi e ritrovarsi, sentirsi pungere e subito dopo abbracciare.

La misura di tutto di Camilla Ronzullo, edito da Magazzini Salani

Attraversare l’Italia in un viaggio senza tempo significherà ridare posto a vecchi ricordi ingombranti e, soprattutto, aiuterà la protagonista a scoprire la gioia delle cose che nascono per caso, che non hanno bisogno di durare per sempre per essere indimenticabili. Un diario di viaggio con tanto di appunti a bordo pagina.

Una piccola questione di cuore di Alessandro Robecchi, edito da Sellerio

Due indagini; una sparizione e un omicidio che finiscono per incrociarsi e Carlo Monterossi, Oscar Falcone, la Cirrielli, Ghezzi e Carella, titolari di un’agenzia investigativa fondata per noia, che ci trascinano dentro alla Milano nera del nostro tempo e dentro ad un’altra annosa questione: l’amore.

La passeggiata di Kant di Roger-Pol Droit, edito da Ponte alle Grazie

Un libro originale che unisce due argomenti di successo: la filosofia e la passione per il camminare e lo fa attraverso 27 racconti divertenti e profondi sui filosofi più amati e conosciuti. La “marcia filosofica” comincia sempre con una messa in discussione, una perplessità.

Vietato lamentarsi: Agisci per cambiare in meglio la tua vita e quella degli altri! di Salvo Noè, edito da San Paolo

Attiva nella tua vita più entusiasmo, più gratitudine e più responsabilità, per sviluppare le tue potenzialità e il desiderio della gioia di vivere. Pur riconoscendo le difficoltà, non credo che tu possa trovare la soluzione nel lamento, bensì nella voglia di agire per cambiare in meglio la tua condizione.

Piadina e squacquerone di Federico Maria Rivalta, self-publishing

Un romanzo giallo, ironico e umoristico nel consueto stile di Federico Maria Rivalta. Lui, Gioffredo, romagnolo zoppo e disoccupato e lei, Antonella, cieca e apprendista giornalista. Per un imprevedibile scherzo del destino si incontreranno e insieme supereranno le difficoltà della vita.

