Furto di 50 batterie esauste, padre e figlio identificati e denunciati dai Carabinieri

MODENA – Nella mattina di ieri, giovedì 26 gennaio, ad esito di immediati accertamenti effettuati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena, sono stati identificati gli autori di un furto perpetrato in nottata in un’officina ubicata nella zona nord della città, recuperando la refurtiva.

Gli autori del furto, nella tarda serata di mercoledì 25 gennaio erano entrati in un locale annesso all’officina, forzando delle porte e danneggiando le telecamere. Al mattino, non appena il titolare si è reso conto del furto, ha informato i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti riuscendo ad intuire in breve tempo chi fossero i presunti autori, padre e figlio rispettivamente 59enne 34enne, localizzandoli e procedendo alla loro denuncia alla Procura della Repubblica di Modena.

La refurtiva, consistente in oltre 50 batterie esauste destinate al recupero del piombo, è stata rinvenuta presso il domicilio degli indagati e già restituita al legittimo proprietario.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017