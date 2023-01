Incidente tra auto e autocarro sulla Sp5 Cavezzo-Camposanto: un ferito

BOMPORTO – Un incidente che ha coinvolto un autocarro e un’auto si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 20 gennaio, sulla Sp 5 Cavezzo-Camposanto, all’altezza dell’incrocio con via Prati Livelli e via Chiaviche, area di territorio appartenente al Comune di Bomporto. I due mezzi sono entrati in collisione per cause in corso di accertamento: una persona è rimasta ferita in modo lieve. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara, per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa per circa 15 minuti, per procedere alla rimozione dei mezzi coinvolti: una volta rimessa in sicurezza la sede stradale è stata riaperta.

