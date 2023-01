“La Memoria della Storia”: tre appuntamenti all’auditorium “Montalcini” di Mirandola

MIRANDOLA – Tre appuntamenti, organizzati presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” di Mirandola, che hanno registrato il “tutto esaurito” in fase di prenotazione, sono in programma per l’edizione 2022 di “La Memoria della Storia”:

– “Il Diario inedito di Carla Simons” – Venerdì 27 Gennaio, in occasione della “Giornata della Memoria”: spettacolo teatrale con protagonista l’attrice Irene Guadagnini (voce recitante), accompagnata dal Bruskers Guitar Duo (Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi)

– “Giorno del Ricordo” – Mercoledì 8 Febbraio: il ricordo della repressione italiana ad opera del Generale Jugoslavo Jozip Tito nell’analisi del corrispondente a Kiev per TGCom24 Dott. Fausto Biloslavo. L’iniziativa, realizzata con il prezioso contributo della Casa Editrice Fotogallico, culminerà con il dono – ai ragazzi ed alle ragazze presenti – delle “graphic novel” “Una vita per Pola”, “Verità infoibate”, “Foiba Rossa” e “Nino Benvenuti”.

– “La Costituzione siamo Noi” – Venerdì 17 Marzo: in occasione della “Giornata della Costituzione” saranno letti passaggi del testo – sul quale si basa la nostra democrazia – da Stefano Cenci, accompagnato dal gruppo musicale Flexus – ed al termine a tutti i presenti maggiorenni donata una copia della Costituzione stessa.

“Come Assessorato alla Cultura abbiamo fortemente voluto che i tre eventi in programma fossero collegati fra loro e rivolti alle Scuole di tutti i livelli del nostro territorio – commenta l’assessora alla Cultura Marina Marchi – Un ciclo di eventi che mira a rafforzare nelle giovani generazioni l’interesse per la scoperta e la conoscenza di un periodo storico, e degli eventi che lo hanno caratterizzato, del quale diventano sempre più difficile poter avere testimonianze oculari. Dalla riflessione sul crimine della “Shoah, alla lettura della nostra Costituzione: i nostri ragazzi devono sapere, per poter progettare ed immaginare un futuro migliore, di pace”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017