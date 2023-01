Mirandola, in una lite per l’eredità rompe un dito al fratello: prosciolto

MIRANDOLA – In seguito alla scomparsa dei genitori, aveva iniziato a chiedere insistentemente al fratello un “anticipo” sulla parte di eredità che gli sarebbe spettata, fino ad arrivare, nel corso di una lite, a rompergli un dito. I fatti risalgono al 2018: l’uomo era stato accusato di tentata estorsione nei confronti del fratello, che aveva rifiutato di concedergli la somma richiesta. Nel frattempo, però, la querela inizialmente sporta dal fratello ai danni dell’uomo era stata ritirata, ma, nonostante questo, i reati erano perseguibili d’ufficio, quindi sono stati ascoltati i testimoni. Il giudice ha, tuttavia, dato ragione alla difesa, emettendo una sentenza di non deversi procedere in merito ai fatti di cui era accusato l’uomo.

