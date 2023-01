Mirandola, pali dell’illuminazione abbattuti tra via Circonvallazione e via Picasso

MIRANDOLA – Alcuni pali della pubblica illuminazione sono stati abbattuti a Mirandola, in via Circonvallazione, all’intersezione con via Picasso, per cause ancora ignote. E’ quanto segnala la Polizia Locale di Mirandola: le squadre di pronto intervento sono già intervenute sul posto per il ripristino.

