Nonantola, “Il Futuro Adesso”: “Nuova fase di confronto e condivisione”

NONANTOLA – Attraverso una nota stampa, “Il Futuro Adesso” interviene a proposito dell’attività della Giunta nonantolana:

“Lo svolgimento del percorso di consiliatura ha visto il susseguirsi di situazioni di divaricazione delle posizioni iniziali della coalizione PD/Una mano per Nonantola, che hanno determinato una prima uscita di componenti della lista di UMPN dalla Giunta comunale ed a seguire la decisione di proseguire l’esperienza di impegno consiliare senza più alcun vincolo di maggioranza. Le ragioni che hanno portato a queste posizioni sono state rese note e documentate in forme e modalità diverse pubblicamente riscontrabili.

In sintesi, la non condivisione delle modalità di esercizio delle funzioni di governo e divergenze nel merito di alcune decisioni di giunta che non corrispondevano, ad avviso della componente di UMPN, agli auspici e agli obiettivi di programma. Nel contempo la lista UMPN ha sempre confermato l’adesione al programma elettorale di coalizione presentato alle Amministrative del 2019 e di continuare ad impegnarsi per la sua realizzazione, con l’obiettivo politico di lavorare, dentro e fuori le istituzioni, per ricompattare e rilanciare una iniziativa unitaria, per realizzare la ricomposizione di un più ampio e rappresentativo arco delle sensibilità progressiste, ambientaliste e delle pratiche dell’intervento sociale per il futuro governo della nostra comunità.

E’ con questo spirito, superato il delicato passaggio del voto sul progetto dell’ex Pip Gazzate, mantenendo ogni forza politica le proprie differenti posizioni rispetto alla collocazione in maggioranza, che ritengo ci si debba porre l’impegno di individuare obiettivi programmatici condivisi che consentano di portare a compimento alcuni dei punti più rilevanti del programma di legislatura, con l’avvio di una fase di confronto e di interazione che consenta una interlocuzione utile a realizzare, determinando le aperture necessarie, gli obiettivi ragionevolmente perseguibili.

Negli obiettivi individuati nel documento di bilancio, approvato in Consiglio comunale nella seduta del 30 dicembre scorso, vi sono iniziative, da anni sviluppate, da portare assolutamente a realizzazione, anche attraverso l’utilizzazione dei fondi messi a disposizione dal PNRR:

– l’apertura della gara per l’avvio degli interventi sul Palazzo municipale;

– la prosecuzione dei lavori nel cantiere delle scuole medie per il compimento dell’aula di musica;

– il nuovo nido, il terzo, da realizzare nell’area artigianale;

– l’avvio del cantiere del Palazzo Sertorio;

– l’avvio del cantiere per la realizzazione del luogo della memoria dei ragazzi di Villa Emma;

– il compimento dell’adeguamento della pubblica illuminazione;

– interventi sulle sedi stradali e sulla realizzazione della ciclabile di Campazzo;

– interventi sulle strutture e gli impianti sportivi;

– il seguire l’iter progettuale della ciclabile per Modena;

– individuare una proposta per la caserma dei Carabinieri;

– e, urgente e improcrastinabile, la definizione, con conseguente liquidazione in tempi brevi, delle pratiche di rimborso dei danni da alluvione.

Su questi obiettivi perseguibili è necessario focalizzare l’attività e l’impegno della pubblica amministrazione da qui alla fine della consiliatura.

Restano urgenti i temi della casa e di risposte adeguate alle esigenze di sostegno e di sviluppo delle pratiche di intervento sociale alle situazioni di difficoltà e fragilità in cui versa parte della nostra collettività.

Obiettivo strategico, fondamentale e dirimente per il futuro della nostra comunità, è portare a definizione il nuovo PUG, il Piano Urbanistico Generale. E a questo obiettivo, che configurerà l’identità del nostro territorio, della nostra città, è necessario siano chiamate a contribuire tutte le forze politiche, le rappresentanze territoriali, le espressioni del volontariato e dell’impegno civile e sociale, i cittadini tutti da incontrare sui loro territori e da coinvolgere nelle loro aspettative e nei loro bisogni.

La discussione e il lavoro di definizione del PUG dovrà rappresentare una occasione di confronto e di condivisione alti, in termini di reale approfondimento delle direzioni di crescita e di sviluppo da individuare e della qualità degli apporti e degli arricchimenti che potranno arrivare a rafforzare la proposta complessiva.

Una occasione di iniziativa politico programmatica che potrà consentire il riavvicinamento e la ricomposizione delle forze progressiste, ambientaliste e della ecosostenibilità del nostro territorio, con l’obiettivo della realizzazione di una ampia e rinnovata coalizione che si dovrà cementare su un programma condiviso per il governo della prossima consiliatura.

Libero Severi