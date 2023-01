Nonantola, Platis e Casano (FI): “Riaprire uffici demografici senza obbligo di appuntamento”

NONANTOLA – Attraverso una nota stampa, i consiglieri comunali di Forza Italia a Nonantola Antonio Platis e Pino Casano chiedono che vengano riaperti gli uffici demografici del Comune senza più obbligo di appuntamenti. Di seguito, la nota stampa integrale:

“L’emergenza Covid è terminata e quindi chiediamo che anche gli uffici pubblici ritornino ad orari di apertura liberi ed ampi. Oggi per il rinnovo di una carta d’identità serve l’appuntamento, per avere copia di un atto serve la prenotazione e così per ogni altra richiesta che riguarda i servizi demografici del Comune di Nonantola.

Un appesantimento che non è più giustificabile per accedere ad Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale. Chiediamo di tornare all’accesso libero o quanto meno un sistema misto. È quanto mai necessario – incalzano i consiglieri Pino Casano e Antonio Platis di Forza Italia – permettere ai cittadini che hanno bisogno di un cambio di residenza o un documento poter avere riscontro immediato, senza dover prima chiamare e poi attendere l’appuntamento.

Anche ieri (24 gennaio) mattina ci hanno segnalato un campanello di persone in fila nell’attesa dell’apertura. Per questa ragione, al prossimo Consiglio comunale metteremo in discussione una mozione per rivedere le modalità di accesso, garantendo nuovamente un canale veloce ed immediato come è sempre stato”.