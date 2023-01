Oltre 5mila chiamate all’ex dopo la fine della relazione, 39enne arrestata per stalking

Una donna di 39 anni, residente nel modenese, è stata arrestata dai Carabinieri per stalking nei confronti di un uomo di 50 anni di Castellarano, nel reggiano. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 50enne, dopo una storia iniziata ad aprile 2022 e durata pochi mesi, aveva deciso di terminare la relazione. Scelta non gradita dalla donna, che ha cominciato a molestarlo con ripetute condotte persecutorie consistite nel tempestarlo di telefonate e messaggi, sia di giorno che di notte, allo scopo di riprendere la relazione. Da metà agosto sono state registrate nel cellulare dell’uomo ben 5658 chiamate da parte della 39enne e 418 sms. Il provvedimento di ammonimento a cui la donna è stata sottoposta il 31 dicembre 2022 e la denuncia sporta dall’uomo il 23 gennaio di quest’anno, non hanno mitigato le condotte persecutorie della donna, per cui giovedì 26 gennaio, all’ennesima sortita sotto casa del 50enne i Carabinieri di Castellarano l’hanno intercettata e fermata, dichiarandola in arresto: ora dovrà restare nella propria abitazione in attesa degli sviluppi giudiziari.

