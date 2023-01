Piena del Secchia, allerta gialla nel modenese

Un’allerta gialla per piene dei fiumi, valida dalle 12 di oggi, lunedì 9 gennaio, fino alle 00.00 dell’11 gennaio, è stata diramata sul territorio di alcune province della Regione Emilia-Romagna. Interessato dall’allerta anche il territorio della Bassa modenese. Nel dettaglio, l’allerta gialla per piene dei fiumi è valida per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; allerta gialla per vento, invece, per le province di Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini. Di seguito, quanto si legge sul sito Allerta Meteo Emilia-Romagna:

“Le precipitazioni della notte, più intense del previsto, hanno generato piene ordinarie su Enza, Secchia e Reno, che nella giornata del 9 gennaio si propagheranno nei tratti vallivi con colmi intorno alla soglia 1. Durante le ore pomeridiane si conferma il rapido e temporaneo rinforzo della ventilazione da nord-ovest fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili raffiche di intensità superiore sulle aree costiere settentrionali e sul mare e possibilità di isolati rovesci sul settore centro-orientale della regione. Per la giornata del 10 gennaio, invece, non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento”.

