Punto nascite Mirandola, Ganzerli (Pd): “Sindaco Greco e Amministrazione assenti in Commissione”

Il capogruppo in Consiglio comunale a Mirandola del Partito Democratico, Roberto Ganzerli, torna sul tema del Punto Nascita, attraverso un comunicato stampa, che pubblichiamo integralmente:

“Lunedì scorso si è tenuta la seduta straordinaria della Commissione consiliare Sanità dell’Unione dei Comuni, alla presenza dei vertici dell’AUSL, invitati dal presidente Viller Raisi. Un confronto franco quello svoltosi in Commissione sulla chiusura temporanea del Punto Nascita dell’Ospedale di Mirandola e il PD ha fatto la sua parte, fino in fondo, con tanti interventi, tutti proiettati a chiedere ai vertici dell’AUSL un piano per la riapertura.

Anche il sindaco Greco e l’Amministrazione comunale di Mirandola – scrive Ganzerli – erano invitati ad intervenire alla seduta della Commissione ed invece hanno preferito disertare questa occasione per fare sentire la propria voce. Una sede istituzionale deputata a presidiare un tema così importante, ma dove la mera propaganda fa fatica a tenere banco, non era evidentemente d’interesse del sindaco di Mirandola.

Cosi come, a parte il gruppo di Forza Italia, stupisce la latitanza del centrodestra, non pervenuto durante i lavori della Commissione. Sarà un caso. A pensar male si fa peccato ma spesso ci si prende: non è che l’Amministrazione di centrodestra di Mirandola confidi che il Punto Nascita rimanga chiuso per poter cavalcare il tema in campagna elettorale? Due indizi possono cominciare a fare una prova.

Secondo indizio: il sindaco di Mirandola siede per l’intero nostro Distretto sociosanitario nell’Ufficio di Presidenza della CTSS, sede istituzionale deputata rispetto alla programmazione sanitaria. Cosa aspetta – chiede Ganzerli – a chiederne la convocazione e magari l’iscrizione del tema Punto Nascita all’ordine del giorno della prossima seduta della CTSS? Ce ne sarebbe anche un terzo. Abbiamo proposto di tenere un Consiglio comunale straordinario all’interno dell’Ospedale. Che aspettano?”.