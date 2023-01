Raccolta abiti usati, a Fossa di Concordia postazione unica in via del Dugarello

CONCORDIA – A Fossa, frazione del Comune di Concordia, in via del Dugarello, è stata creata una postazione unica con due contenitori per la raccolta di abiti usati, spostando in questa sede anche il contenitore che era dislocato nei pressi della Chiesa. La nuova postazione – spiega l’Amministrazione comunale concordiese – è stata realizzata su richiesta della Cooperativa sociale La Solidale, che gestisce la raccolta degli indumenti, per agevolare la raccolta e favorire il monitoraggio dei riempimenti.

L’Amministrazione comunale ricorda che nei contenitori di colore bianco per la raccolta di indumenti possono essere conferiti abiti, maglieria, cappelli, coperte, tende e scarpe appaiate e in buono stato. Gl indumenti devo essere rovesciati all’interno del contenitore in sacchi o buste in plastica. All’interno degli contenitori adibiti alla raccolta di abbigliamento usato è vietato gettare qualsiasi altra tipologia di rifiuto. La postazione di via del Dugarello è dotata anche di un punto di raccolta di medicinali scaduti e pile esauste.

