San Prospero, incidente in via Uccivello

SAN PROSPERO – Un incidente stradale si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, martedì 3 gennaio, nel territorio comunale di San Prospero, per la precisione in via Uccivello, all’intersezione con via Canalazzo. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che ha visto una delle auto coinvolte finire fuori strada nel fossato a lato della carreggiata. Sul posto, oltre alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, per i rilievi e la gestione della viabilità, anche un’ambulanza del 118.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017