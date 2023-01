Scomed Bomporto, al via sabato 14 gennaio il campionato di Serie C di hockey

BOMPORTO – Parte sabato 14 gennaio, a Soragna (PR), il Campionato Italiano di Serie C di hockey in line. Per gli Scomed Bomporto, dopo l’ottimo prologo di Coppa Italia, dove è stata conquistata la finale, si tratta del debutto assoluto.

Il torneo prevede una prima fase con gare di andata e ritorno (per un totale di 10 incontri) al termine del quale la prima classificata del girone staccherà il biglietto di sola andata per la Final Eight (13 e 14 maggio), mentre per le squadre posizionate dal 2°al 4° posto si apriranno le porte dei turni di qualificazione alla fase finale per la promozione.

Domenica 15 gennaio, invece, i giovani Scomed Bomporto Under 14 al loro terzo appuntamento in Campionato Regionale incontreranno sempre a Soragna le formazioni di Ferrara e Riccione.

I Bomportesi saranno chiamati a ripetere l’ottima prestazione prenatalizia dove per l’occasione hanno riscontrato il successo pieno portandosi al secondo posto in classifica generale dietro al Riccione.

La formazione Scomed Bomporto Serie C : DEL VILLANO-MASTRIA-IDRIZOSKI-BELLOTTO-BERGAMINI A.-COLAZZO-BERGAMINI F.-GIANNATEMPO-SALA-CIPRIANO-MONTOSI-ABDELMOTTI-CORAZZARI-GANZERLI-ORRU’-ALL.SALA -DIRIGENTE GUAGLIUMI.

La formazione Scomed Bomporto Under 14: ARDENTE-CORAZZARI-MARCHICA-BERGAMINI-BABA-RAIMONDI-CIPRIANO-ALLEGRETTI-VECCHI-SANTAGIULIANA-ROVERSI-VERGARI G.-VERGARI F. ALL.SALA – DIRIGENTE ALLEGRETTI

Nelle foto : Le formazioni Scomed Bomporto Serie C e Under 14

