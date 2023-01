Scomed Bomporto, la formazione femminile debutta in Coppa Italia

BOMPORTO – Giornata storica in arrivo per gli Scomed Bomporto. Domenica 22 gennaio, infatti, debutterà in una partita ufficiale, a Civitavecchia, la formazione femminile bomportese, per disputare la prima giornata di Coppa Italia. Tante sono le speranze della società per questa giovane squadra destinata a regalare all’hockey bomportese grandi soddisfazioni.

Sempre domenica, questa volta a Forlì, i giovani Scomed Bomporto Under 16, a ranghi ridotti causa l’impegno di numerosi atleti in Coppa Italia, si recheranno a Forli per disputare la terza giornata di Campionato Regionale. I bomportesi per l’occasione saranno chiamati a consolidare il primo posto in classifica generale.

Questo il programma della giornata :

COPPA ITALIA FEMMINILE (Civitavecchia )

Programma partite

ORE 14,30 SCOMED BOMPORTO -BARI

ORE 17.00 CIVITAVECCHIA -SCOMED BOMPORTO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 (Forlì)

Programma partite

ORE 11.30 SCOMED BOMPORTO-LIBERTAS FORLI

ORE 13.30 GUFI PARMA -SCOMED BOMPORTO

La formazione Scomed Bomporto femminile: GROSSO-SIRICO-(PORTIERI) BERARDI-IDRIZOSKI-ZANELLA-MARCHICA-GONNI-FOLLI-ZIPPO-TANELLI-BERGAMINI-TARANTOLA-FACCINI-BABA- ALL-TARANTOLA-COLAZZO-DIR.BERGAMINI .

La formazione Scomed Bomporto Under 16: CORAZZARI E.-RAIMONDI-CIPRIANO-ALLEGRETTI-CORAZZARI R.-REBECCHI-PARMEGGIANI VERGARI. ALL.BERGAMINI A. DIRIGENTE CORAZZARI D.

Nelle foto : Le formazioni Scomed Bomporto Femminile e Scomed Bomporto Under 16

