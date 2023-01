Scomed Bomporto in pista per il campionato di Serie C e per il campionato regionale Under 12

BOMPORTO – Continua domenica 29 gennaio il campionato di hockey di serie C. Gli Scomed Bomporto saranno in pista a Montorio (VR) per difendere quei tre punti in classifica che li collocano alla pari con la formazione veronese. Incontro importante dunque per mantenere la testa della classifica generale.

A Soragna (PR) si recheranno, invece, i giovani Under 12 per il campionato regionale, dove incontreranno la squadra locale e il Ferrara. I bomportesi saranno chiamati a migliorare la posizione in classifica che li vede attualmente in terza posizione .

Questo il programma della giornata :

SERIE C (a Verona)

ORE 15.00 WOLFPAK VERONA-SCOMED BOMPORTO

PATTINODROMO PIAZZA PENNE NERE MONTORIO (VR)

UNDER 12 (a Parma)

ORE 10.00 GUFI PARMA-SCOMED BOMPORTO

ORE 13.30 SCOMED BOMPORTO-H.C.FERRARA

La formazione Scomed Bomporto Serie C : MASTRIA-RONCAGLIA-ABDELMOTTI-SALA-BELLOTTO-MONTOSI-BARTOLAI-GANZERLI-COLAZZO-GIANNATEMPO-ASTOLFI-CIPRIANO-IDRIZOSKI-MIRANI-ORRU’ ALL.SALA- DIR.GUAGLIUMI

La formazione Scomed Bomporto Under 12 : VERGARI-BIGNAMI-GAVIOLI-SANTAGIULIANA-LUMIA-ANDREOLI-RAIMONDI-BABA-VENTURATO-ALLL.LUCCHINI

Nelle foto: Le formazioni Scomed Bomporto serie C e Under 12

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017