Servizio civile in Anteas anche a Mirandola e Carpi: domande entro il 10 febbraio

MIRANDOLA – C’è tempo fino alle 14 del 10 febbraio per chiedere di partecipare al servizio civile universale 2023. Lo comunica Anteas Modena, l’associazione di volontariato e promozione sociale promossa dal sindacato pensionati Fnp Cisl Emilia Centrale. Anteas accoglierà tre volontari di età compresa tra 18 e 28 anni, ai quali verrà riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro. Presente a Modena, Carpi, Mirandola, Vignola, Sassuolo, Pavullo e Pievepelago, Anteas è specializzata nell’assistenza leggera alla persona.

I suoi volontari effettuano trasporti socio-sanitari, cioè accompagnano gratuitamente le persone anziane o disabili dal medico o in ospedale, visitano le persone sole per far loro compagnia, consegnano pasti e farmaci a domicilio, gestiscono mense per i poveri e collette alimentari, organizzano attività ricreative, corsi di informatica, sulla memoria, italiano per stranieri, laboratori artistici e culturali, seminari su alimentazione e stili di vita.

