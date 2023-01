Sospettata di adescamento di minore, sospesa insegnante del “Corni”

MODENA – Di nuovo al centro della bufera l’istituto “Corni” di Modena. Dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi, quando, in seguito ad una lite con alcuni studenti, un insegnante è stato colto da malore, ora nei guai potrebbe finire una professoressa della scuola, che è stata sospesa in quanto indagata per adescamento di minori. Sull’insegnante, infatti, è stato aperto un fascicolo da parte della Procura dopo che la Polizia è intervenuta ascoltando diversi testimoni della vicenda. In particolare, la professoressa sarebbe sospettata di avere avuto approcci sessuali con almeno uno studente. Le voci in proposito circolavano all’interno della scuola, fino a giungere in presidenza. Sarebbe stata la scuola stessa ad informare le forze dell’ordine. Stando a quanto riporta la stampa locale, ci sarebbe anche un filmato, ora al vaglio degli inquirenti, che confermerebbe le accuse ai danni dell’insegnante.

