Sostegno alla genitorialità, prosegue ciclo di incontri organizzati dalla scuola dell’infanzia “Don Adani”

MIRANDOLA – È giunto al secondo appuntamento il ciclo di incontri dedicati al sostegno della genitorialità organizzati dalla scuola dell’infanzia Don Riccardo Adani di Mirandola. Il progetto, che mira a sostenere la comunità educante, è stato ideato dalla scuola e finanziato dalla Caritas diocesana nell’ambito del progetto “Contrasto alla povertà educativa”. Gli incontri, rivolti ai genitori e al personale scolastico, vedono il susseguirsi di professionisti in vari ambiti, psicologi, logopedisti, nutrizionisti che si porranno in dialogo e sostegno ai genitori e a coloro che desiderano partecipare. Il prossimo incontro è in programma giovedì 26 gennaio, alle 18.30, con la dottoressa Laura Franciosi, logopedista che si occuperà dello sviluppo del linguaggio nella fascia 3/6 anni.

