Studenti ubriachi all’assemblea d’istituto, interviene un’ambulanza

MODENA – Studenti ubriachi durante lo svolgimento dell’assemblea di istituto in un cinema cittadino. E’ quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi, con protagonisti i ragazzi dell’Istituto “Venturi” di Modena. Stando a quanto trapelato, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, alcuni studenti si sarebbero presentati all’assemblea, la cui organizzazione secondo la preside sarebbe stata gestita dagli studenti stessi, con alcune bottiglie di alcolici. Gli alcolici sarebbero poi stati consumati durante l’assemblea. Qualcuno ha, però, esagerato, tanto che sul posto è dovuta intervenire un’ambulanza perchè una ragazza non si sentiva bene. Anche un genitore sarebbe stato chiamato dal figlio per la stessa motivazione e si sarebbe recato nel luogo di svolgimento dell’assemblea per portare a casa il figlio. Ora – spiega la preside – le indagini interne alla scuola sono in corso e si valuterà quale tipo di provvedimento prendere nei confronti degli studenti per quanto avvenuto.

