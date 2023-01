Ubriaco, danneggia le auto in sosta e minaccia gli agenti: fermato 25enne

MODENA – Nel tardo pomeriggio di sabato 14 gennaio, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà un cittadino straniero di 25 anni per il reato di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti impegnati nelle attività di controllo del territorio sono intervenuti in viale Muratori, a Modena, per la presenza di un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, stava danneggiando alcune autovetture in sosta parcheggiate sulla pubblica via.

La pattuglia giunta sul posto ha individuato la persona segnalata che, per sottrarsi al controllo, ha minacciato gli agenti con una bottiglia di vetro, con il chiaro intento di colpirli. L’uomo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un cutter con lama della lunghezza di 9 cm e un’astina metallica utilizzata per forzare e aprire le autovetture.

Il 25enne è stato deferito anche per l’inosservanza delle norme sugli stranieri e per ubriachezza molesta. La sua posizione è al vaglio dell’ufficio Immigrazione.

