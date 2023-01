Vigili del Fuoco Volontari di Mirandola, in pensione il capo distaccamento Graziano Bernardi Bosi

MIRANDOLA – Oggi, martedì 17 gennaio, dopo 16 anni di volontariato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il capo squadra volontario, nonché capo distaccamento Graziano Bernardi Bosi, in servizio presso i Vigili del Fuoco Volontari di Mirandola, va in pensione per raggiunti limiti di età.

“Volevamo tutti ringraziarlo per il lodevole e appassionato impegno profuso in questi anni trascorsi tutti da capo distaccamento – salutano Bernardi Bosi gli “Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Mirandola” -Anni costellati da tanti ed impegnativi interventi volti alla salvaguardia delle persone ,tra tutti purtroppo il sisma che ci ha colpiti nel 2012. Un ringraziamento sentito da parte di tutti i Volontari, grazie ancora per tutto quello che ci hai dato e per i momenti belli che abbiamo passato insieme”.

