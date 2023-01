Violenze ai danni di un dipendente, chiesti 9 anni per un imbianchino di Mirandola

MIRANDOLA – E’ accusato di terribili violenze nei confronti di un dipendente: maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale che lo avrebbero fatto finire in coma. Per questo per un imbianchino di Mirandola l’accusa ha chiesto una pena di 9 anni di reclusione. I fatti risalgono al 2019, quando l’imbianchino è stato arrestato in seguito alla denuncia dell’aggressione subita da parte del dipendente. I periti hanno escluso che le lesioni riportate dalla vittima, che ha raccontato di come le violenze nei suoi confronti andassero avanti da tempo, siano state autoindotte. La sentenza è prevista ad aprile

