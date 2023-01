Vivaldi e Bach al Comunale di Carpi, il 15 gennaio “Concerto de’ Cavalieri”

CARPI – La stagione 2022-2023 del Teatro Comunale di Carpi prosegue domenica 15 gennaio, con l’esibizione di “Concerto de’ Cavalieri”, formazione diretta da Marcello Di Lisa, quarto appuntamento della rassegna di musica classica.

Il programma – si legge nella nota diffusa dall’Amministrazione comunale di Carpi – si preannuncia particolarmente interessante perché accosterà brani di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach, con solisti Federico Guglielmo (violino), Tommaso Rossi (flauto) e Salvatore Carchiolo (clavicembalo): del genio veneziano saranno eseguiti la “Sinfonia in sol maggiore” da “La verità in cimento RV 739”, il “Concerto per 2 violini in la maggiore” da “L’estro armonico op. 3 n. 5”, il “Concerto in sol maggiore per violino e archi” da “L’estro armonico op. 3 n. 9” e il “Concerto per 2 violini in sol minore” da “L’estro armonico op. 3 n. 2”; del compositore tedesco verranno proposti due “Concerti Brandeburghesi”: il “n. 4 in sol maggiore BWV 1049” e il “n. 5 in re maggiore BWV 1050”.

“L’Estro armonico” di Vivaldi è stata la più influente raccolta di opere strumentali del ‘700: anche Bach ne rimase folgorato, ne studiò gli spartiti e trascrisse ben sei dei dodici Concerti della raccolta. Tracce importanti dell’influenza vivaldiana sono anche nei “Concerti Brandeburghesi”, dove viene coniugata in modo geniale la lezione assimilata dal modello italiano col contrappunto e con alcune strutture della musica vocale.

Il “Concerto de’ Cavalieri”, fondato da Di Lisa, si è affermato negli ultimi anni come una delle più importanti formazioni italiane nel campo della musica antica: presente nel mondo discografico con l’etichetta Sony e in quello concertistico nelle principali istituzioni internazionali, il gruppo collabora regolarmente con solisti come Daniela Barcellona, Vivica Genaux, Sara Mingardo, Andreas Scholl, Maurice Steger.

Il concerto inizia alle ore 17. Informazioni e biglietteria: InCarpi (Palazzo dei Pio piazza Martiri, 64; incarpi@comune.carpi.mo.it Tel. e WhatsApp 059649255) da martedì a domenica e festivi ore 10-18: il servizio biglietteria termina 30 minuti prima della chiusura; oltre ai singoli biglietti per tutte le date della stagione, è ancora possibile acquistare “abbonamenti liberi”, formula che prevede un “carnet” di almeno cinque biglietti, a sconto crescente e senza diritti di prevendita, con posto variabile (a differenza dell’abbonamento tradizionale). Il giorno del concerto la biglietteria presso il teatro apre un’ora prima.

Gli spettacoli del Comunale sono anche acquistabili su www.vivaticket.com

