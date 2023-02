60° anniversario del francobollo commemorativo di Giovanni Pico, torna “Mirandola colleziona”

MIRANDOLA – Domenica 12 febbraio, alla Sala Edmondo Trionfini di Piazza Celso Ceretti 9, a Mirandola, torna “Mirandola colleziona”. Dal 12 al 26 febbraio verrà allestita una mostra di cartoline, buste, annulli postali, medaglie e altro materiale edito nel 1963 in occasione del 60° anniversario dell’emissione, il 25 febbraio 1963, del francobollo commemorativo del 5° centenario della nascita di Giovanni Pico della Mirandola. Nell’occasione verranno pubblicate tre cartoline numerate. L’evento è organizzato dall’Associazione Amici della Consulta APS, dal Comitato Sala Trionfini, dal Centro Numismatico e Filatelico in collaborazione con la Consulta del Volontariato di Mirandola. La mostra sarà visibile, fino al 26 febbraio, la domenica dalle 10:00 alle 12:00 e in occasione degli eventi organizzati nella sala o su richiesta e-mail: prenotazionesalatrionfini@ gmail.com – cell. 3534368402.

