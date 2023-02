A Bomporto si riunisce il consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Bomporto è convocato per giovedì 16 febbraio alle 21. La seduta si terrà in presenza presso la Sala Consiliare, in via per Modena 7.

Questo l’elenco dei temi trattati durante il civico consesso:

modifiche e integrazioni allo statuto della società in controllo pubblico congiunto AIMAG S.P.A. – approvazione; delibera di Giunta comunale n. 101 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Prelevamento dal fondo spese potenziali per pagamento rinnovi contrattuali CCNL Funzioni locali 2019-2021 e conseguente variazione di cassa al Bilancio di previsione 2022-2024 (artt. 175, comma 5-bis, lett. D e 176, comma 1, d.lgs. 267/2000)” – comunicazione del Sindaco al Consiglio comunale; modifica del regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale, di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – provvedimenti; nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – approvazione; determinazione dell’aliquota addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2023 – conferma aliquote; approvazione aliquote Imu anno 2023 – conferma aliquote; approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’ente – anno 2023; verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinare alle residenze ed attività produttive per l’anno 2023; servizi a domanda individuale anno 2023 – provvedimenti; approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 del D. lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. lgs. n. 118/2011) – provvedimenti.

