A bordo di una “rossa” a 128 km/h, designer Ferrari condannato in Giappone

E’ stato condannato a quattro mesi di prigione, in Giappone, il designer dell’automotive Kiyoyuki Okuyama, con un passato alla Pininfarina dove aveva contribuito a progettare il modello “Ferrari Enzo”. Proprio quello che, a causa della sua guida a folle velocità, gli è costato la condanna. Okuyama, infatti stava procedendo alla velocità di 128 km/h in una strada dove il limite era di 40 km/h. E’ accaduto in Giappone. Okuyama ha ammesso l’infrazione spiegando alle forze dell’ordine che “voleva esporre il motore alla fresca aria di montagna per farlo raffreddare”, come riferito dal suo avvocato. La spiegazione fornita non è, però, valsa ad evitare la condanna, benchè il giudice abbia deciso di applicare la sospensione condizionale della pena per via dell’ammissione di responsabilità da parte del designer.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017