Al via corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Blu di Concordia e San Possidonio

CONCORDIA – Lunedì 6 febbraio, alle ore 20:30, prende il via un nuovo corso di primo soccorso che Croce Blu Concordia e S.Possidonio apre a tutta la cittadinanza. Il corso è gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza e si svolge presso la sede Croce di Blu di Concordia in via Romagnoli, 11. Chi può partecipare? Possono partecipare gli aspiranti volontari ma anche chiunque abbia voglia di imparare le nozioni basilari per garantire immediato soccorso a chiunque abbia necessità di assistenza. Per partecipare al corso è necessario iscriversi contattando il numero 348 8900491

