Autofurgone in fiamme nel tratto modenese dell’A1

MODENA – Autofurgone in fiamme nella mattinata di oggi, mercoledì 1° febbraio, nel tratto modenese dell’autostrada A1. Intorno alle ore 9.30, infatti, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme che avevano avvolto il mezzo, nella corsia nord dell’autostrada, tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord, al km 168. Non risultano feriti.

