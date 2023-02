Calcio a 5, il campionato della Pro Patria San Felice riparte con un successo

Riparte come si era concluso prima della sosta invernale il campionato della Pro Patria San Felice, impegnata nel Girone A (Modena) di Serie D di calcio a 5. La formazione giallorossa ha, infatti, superato con un netto 10-3, in trasferta, lo Sporting Club Sant’Ilario secondo in classifica, rimanendo a punteggio pieno a quota 30 punti dopo 10 gare di campionato e allungando momentaneamente, in attesa delle altre gare in programma nel weekend, sul secondo posto, ora distante ben 11 punti. Per la Pro Patria, poker di Mohamed Amine Asmaoui e doppiette di Gaglio, Degli Esposti e Guerra, quest’ultimo alle prime reti in maglia giallorossa. Prossima gara ufficiale sabato 18 febbraio a San Felice contro il Corte Calcio a 5, per l’undicesima giornata di campionato.

Serie D, Girone A (Modena), risultati giornata 10:

Sporting Club Sant’Ilario – Pro Patria San Felice 3-10

Sabato 11 febbraio:

Carpaneto Chero 1922 – Fabbrico

Corte Calcio – Futsal Shqiponja

Original Centic Bhoys – Legione Parmense

Virtus Cibeno – Emilia Futsal Accademy

Serie D, Girone A (Modena), classifica:

Pro Patria San Felice 30*

Sporting Club Sant’Ilario 19*

Futsal Shqiponja 18

Emilia Futsal Accademy 16

Virtus Cibeno 15

Carpaneto Chero 1922 12

Original Celtic Bhoys 9

Corte Calcio 9

Fabbrico 4

Legione Parmense 4

*una partita in più

