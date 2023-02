Calcio a 5: il Modena Cavezzo torna al successo sul campo dell’Italpol

di Simone Guandalini – Ritrova il successo il Modena Cavezzo Futsal nel Girone B di Serie A2 di calcio a 5. Dopo cinque ko consecutivi, infatti, la formazione modenese supera 4-2, in trasferta, l’Italpol , assestandosi nelle posizioni di metà classifica a ridosso della zona playoff, ora distante solamente 3 punti. Decidono il match disputatosi sabato 4 febbraio in favore dei gialloblù le reti di Barbieri, Dudu Costa, Aieta e Brasesco. Nel prossimo turno il Modena Cavezzo Futsal ospiterà il Mantova che occupa la quinta posizione, in piena zona playoff.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 21:

Lazio C5 – Lenzi Automobili Prato 5-1

Italpol C5 – Modena Cavezzo Futsal 2-4

CLN CUS Molise – Eur Calcio a 5 3-4

Saviatesta Mantova – Sporting Hornets Roma 6-6

Todis Lido di Ostia – Active Network Futsal 4-2

Roma C5 – Città di Massa C5 5-1

Serie A2, Girone B, classifica:

Ecocity Futsal Genzano 50

Todis Lido di Ostia 46

Roma C5 31*

Futsal Cesena 30

Saviatesta Mantova 30

Active Network Futsal 28

Lazio C5 28

Modena Cavezzo Futsal 25

Sporting Hornets Roma 24

CLN CUS Molise 22

Italpol C5 20

Eur Calcio a 5 15*

Città di Massa C5 9

Lenzi Automobili Prato 4

*una partita in più

