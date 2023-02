Calcio a 5: Modena Cavezzo ko contro la Lazio, undicesimo successo per la Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini – Si interrompe dopo una vittoria e un pareggio la striscia positiva del Modena Cavezzo Futsal nel Girone B di Serie A2 di calcio a 5. La squadra modenese cade, infatti, col punteggio di 5-1 sul campo della Lazio sesta in classifica: non basta al Modena Cavezzo la rete di Lefons, si allunga, quindi, per i gialloblù la distanza dalla zona playoff, che è ora di cinque lunghezze.

Nel Girone A (Modena) di Serie D, invece, arriva l’undicesima vittoria in altrettante gare di campionato per la Pro Patria San Felice, che supera con un netto 10-1, davanti al proprio pubblico, contro il Corte Calcio. Doppiette per Asmaoui, Gaglio e Degli Esposti, in rete anche M. Spinelli, S. Spinelli, Spatari e Golinelli. Sono ora 11 i punti di vantaggio dei giallorossi sulla seconda in classifica, il Futsal Shqiponja.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 23:

Lazio C5 – Modena Cavezzo Futsal 5-1

Italpol C5 – Città di Massa C5 5-2

CLN CUS Molise – Sporting Hornets Roma 5-1

Saviatesta Mantova – Active Network Futsal 5-5

Futsal Cesena – Lenzi Automobili Prato 4-2

Roma C5 – Ecocity Futsal Genzano 1-2

Serie A2, Girone B, classifica:

Ecocity Futsal Genzano 53*

Todis Lido di Ostia 49*

Futsal Cesena 36

Saviatesta Mantova 32

Roma C5 31

Lazio C5 31

Active Network Futsal 30

CLN CUS Molise 28

Sporting Hornets Roma 27

Modena Cavezzo Futsal 26

Italpol C5 24

Eur Calcio a 5 15

Città di Massa C5 9

Lenzi Automobili Prato 4

*una partita in meno

Serie D, Girone A (Modena), risultati giornata 11:

Legione Parmense – Sporting Club Sant’Ilario 5-4

Fabbrico – Virtus Cibeno 4-5

Futsal Shqiponja – Carpaneto Chero 1922 2-2

Pro Patria San Felice – Corte Calcio 10-1

Emilia Futsal Accademy – Original Celtic Bhoys (1 aprile)

Serie D, Girone A (Modena), classifica:

Pro Patria San Felice 33

Futsal Shqiponja 22

Emilia Futsal Accademy 19*

Sporting Club Sant’Ilario 19

Virtus Cibeno 18

Carpaneto Chero 1922 14

Original Celtic Bhoys 12*

Corte Calcio 9

Legione Parmense 7

Fabbrico 5

*una partita in meno

