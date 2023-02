Calcio a 5: pareggio interno per il Modena Cavezzo, non si ferma la Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini – Pareggio interno nello scontro diretto di metà classifica contro il CLN CUS Molise per il Modena Cavezzo Futsal nella 24esima giornata del Girone B di Serie A2 di calcio a 5: la formazione modenese, infatti, viene fermata sul 2-2 da quella molisana e si trova ora a 4 lunghezze di distanza dalla zona playoff, al nono posto in classifica. Per il Modena Cavezzo Futsal le reti portano la firma di Aieta e Barbieri.

Nel Girone A (Modena) di Serie D, invece, non si ferma la corsa della Pro Patria San Felice, sempre più lanciata verso il primo posto a fine stagione. I giallorossi, infatti, conquistano la dodicesima vittoria in altrettante gare disputate in campionato, superando 1-4, in trasferta, gli Original Celtic Bhoys settimi in classifica e rimanendo a +11 sul secondo posto, occupato dal Futsal Shqiponja vittorioso 2-7 sul campo della Legione Parmense. In gol per la Pro Patria San Felice Guerra e Cellurale, autore di una tripletta.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 24:

Ecocity Futsal Genzano – Eur Calcio a 5 10-0

Sporting Hornets Roma – Futsal Cesena 5-6

Active Network Futsal – Lazio C5 1-3

Città di Massa C5 – Saviatesta Mantova 3-4

Modena Cavezzo Futsal – CLN CUS Molise 2-2

Roma C5 – Todis Lido di Ostia 2-7

Serie A2, Girone B, classifica:

Ecocity Futsal Genzano 56*

Todis Lido di Ostia 52*

Futsal Cesena 39

Saviatesta Mantova 35

Lazio C5 34

Roma C5 31

Active Network Futsal 30

CLN CUS Molise 29

Modena Cavezzo Futsal 27

Sporting Hornets Roma 27

Italpol C5 24*

Eur Calcio a 5 15

Città di Massa C5 9

Lenzi Automobili Prato 4*

*una partita in meno

Serie D, Girone A (Modena), risultati giornata 12:

Sporting Club Sant’Ilario – Fabbrico 4-3

Legione Parmense – Futsal Shqiponja 2-7

Carpaneto Chero 1922 – Virtus Cibeno 7-2

Corte Calcio – Emilia Futsal Accademy 4-6

Original Celtic Bhoys – Pro Patria San Felice 1-4

Serie D, Girone A (Modena), classifica:

Pro Patria San Felice 36

Futsal Shqiponja 25

Emilia Futsal Accademy 22*

Sporting Club Sant’Ilario 22

Virtus Cibeno 18

Carpaneto Chero 1922 17

Original Celtic Bhoys 12*

Corte Calcio 9

Legione Parmense 7

Fabbrico 5

*una partita in meno

