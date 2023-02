Calcio: ko San Felice e V. Camposanto, bene Solierese, Solarese, Pol. Nonantola, Mirandolese e Medolla

mdi Simone Guandalini – Di nuovo in campo nel weekend le squadre della Bassa modenese impegnate nei campionati dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Di seguito, risultati e classifiche di tutti i gironi, categoria per categoria.

Eccellenza

Nel Girone A di Eccellenza, dopo la vittoria della scorsa settimana contro la Modenese, La Pieve Nonantola cade 4-1 sul campo della capolista Borgo San Donnino. Sotto di due reti nella prima frazione di gioco, i granata accorciano con Lupusor all’ora di gioco, ma poi il Borgo San Donnino dilaga nel finale, portandosi sul definitivo 4-1. La Pieve Nonantola conserva, comunque, la posizione a metà classifica che la mantiene ancora ad una distanza considerevole (7 punti) dalla zona playout.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 26:

Rolo – Castelvetro Calcio 0-0

Boretto – Arcetana 1-0

Borgo San Donnino – La Pieve Nonantola 4-1 (rig. Delporto (B), Lorenzani (B), Lupusor (L), rig. Delporto (B), Caniparoli (B))

Castellana Fontana – Campagnola 2-0

Colorno – Fidentina 1-1

Modenese Calcio – Vignolese 1907 1-1

Nibbiano&Valtidone – Real Formigine 1-1

Piccardo Traversetolo – Cittadella Vis Modena 2-4

Sasso Marconi – Agazzanese 0-0

Virtus Castelfranco – Anzolavino Calcio 1-1

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 64

Virtus Castelfranco 59

Cittadella Vis Modena 53*

Agazzanese 51

Real Formigine 45

Colorno 43

Piccardo Traversetolo 40

Castelvetro 37

Sasso Marconi 35

La Pieve Nonantola 35

Rolo 33

Vignolese 1907 31

Nibbiano&Valtidone 30

Fidentina 28

Modenese 28

Arcetana 27

Boretto 26

Anzolavino Calcio 20

Castellana Fontana 19*

Campagnola 14

*una partita in meno

Promozione

Nel Girone C di Promozione, dopo il successo della scorsa settimana contro il fanalino di coda Vadese Sole Luna, il San Felice cade sul campo dell’Atletic Cdr Mutina terza in classifica nell’anticipo del sabato pomeriggio. Decide la gara una rete di Corbelli nella prima frazione di gioco: per i giallorossi ora la zona playoff dista tre punti. Alle spalle del San Felice, rimedia il secondo ko consecutivo la Virtus Camposanto, che, dopo la sconfitta sul campo del X Martiri della scorsa settimana, viene sconfitta in casa dal Casumaro (0-1) invischiato nella bagarre salvezza. A bersaglio per il Casumaro Vinci. Porta a casa un punto nello scontro diretto nelle zone basse della classifica, invece, la Quarantolese, che, davanti al proprio pubblico, pareggia a reti inviolate contro l’Atletico Spm Calcio, su cui mantiene, dunque, un prezioso punto di vantaggio in classifica, che, al momento, fa la differenza tra zona pplayout e retrocessione diretta. Zona retrocessione dove, al momento, si trova il Cavezzo, che non riesce ad andare oltre il pari casalingo nello scontro diretto contro il Porretta (1-1): in gol per i biancoazzurri Aieta.

Promozione, Girone C, risultati giornata 20:

Atletic Cdr Mutina – San Felice 1-0 (Corbelli)

Calcio Zola Predosa – Vadese Sole Luna 8-1

Castelnuovo – Fossolo 76 Calcio 2-0

Cavezzo – Porretta 1924 1-1 (Aieta (C), Nardi (P))

Faro Coop – Msp Calcio 2-1

Quarantolese – Atletico Spm Calcio 0-0

Trebbo 1979 – X Martiri 2-3

Virtus Camposanto – Casumaro 0-1 (Vinci)

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 50

Faro Coop 45

Atletic Cdr Mutina 43

Castelnuovo 33

Trebbo 1979 32

San Felice 29

X Martiri 28

Virtus Camposanto 25

Msp Calcio 25

Fossolo 76 Calcio 22

Casumaro 21

Porretta 1924 21

Quarantolese 21

Atletico Spm Calcio 20

Cavezzo 15

Vadese Sole Luna 9

Prima Categoria

Nel Girone D di Prima Categoria, importante successo esterno per la Solierese sul campo della Virtus Cibeno (0-3): la formazione gialloblù, terza in classifica, accorcia sulle prime due posizioni, visti i contemporanei pareggi di Maranello (0-0 contro lo United Carpi) e Madonnina Calcio (2-2 contro la Sammartinese). A bersaglio per la Solierese Fontanesi con una doppietta (il 2-0 è arrivato su rigore) e Battipaglia, che chiude il match nella ripresa. Dietro, scivola fuori dalla zona playoff il Ravarino che, dopo il successo della scorsa settimana sul campo del Veggia, non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Gaggio nell’anticipo del sabato pomeriggio. Torna alla vittoria la Pol. Nonantola che, davanti al proprio pubblico, supera 2-1 il Lama 80: Sirotti porta avanti gli uomini di mister Mayer, poi Momodu firma il gol vittoria dopo il momentaneo pareggio di Flenghi. In coda, importante vittoria nello scontro diretto nelle zone calde della classifica contro la Consolata 67 per la Solarese (4-2): i giallorossi si portano sul 3-0 grazie alle reti di Spagnolini e Russo (doppietta, il primo gol su rigore), poi rischiano di subire la rimonta, con gli ospiti che accorciano sul 3-2, ma nel finale ci pensa Pedrazzi a trovare la rete del 4-2 che chiude il match.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 20:

Ravarino – Gaggio 0-0

Colombaro – Pavullo 2-1

Junior Fiorano – Veggia 1-0

Maranello Sportiva – United Carpi 0-0

Pol. Nonantola – Lama 80 2-1 (Sirotti (N), Flenghi (L), Momodu (N))

Polisportiva Solarese – Consolata 67 4-2 (Spagnolini (S), 2 Russo (S), Gazzotti (C), Cigarini (C), Pedrazzi (S))

Sammartinese – Madonnina Calcio 2-2

Virtus Cibeno – Solierese Calcio 0-3 (2 Fontanesi, Battipaglia)

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Maranello Sportiva 47

Madonnina Calcio 43

Solierese Calcio 40

United Carpi 40

Sammartinese 38

Ravarino 37

Colombaro 37

Pavullo 34

Pol. Nonantola 27

Lama 80 23

Junior Fiorano 19

Gaggio 18

Consolata 67 16

Virtus Cibeno 13

Polisportiva Solarese 11

Veggia 7

Seconda Categoria

Nel Girone F di Seconda Categoria, in attesa dello scontro diretto nelle zone alte della classifica tra la capolista Vis San Prospero e la Villa d’Oro terza in classifica, in programma alle 18.30 di oggi, 12 febbraio, importante successo del Medolla, che, con la quarta vittoria consecutiva in campionato, si rilancia nelle zone alte della classifica, agganciando la Fortitudo Modena a quota 31 punti al quarto posto, in piena zona playoff. In rete per il Medolla Bugneac (doppietta), Lodi e Guidetti. Dietro, va alla Sanmartinese il derby della Bassa modenese contro il Rivara. La formazione mirandolese batte in trasferta quella sanfeliciana grazie alla rete decisiva di Bicaku nella ripresa. Col secondo successo consecutivo in campionato, si rilancia anche la Mirandolese, che supera 0-3 il fanalino di coda Baracca Beach: decidono la doppietta di Cafiero e il gol di De Martino.

Nel Girone G di Seconda Categoria, invece, seconda vittoria consecutiva, dopo quella della scorsa settimana contro il Siepelunga Bellaria, per lo Junior Finale, che, in trasferta, supera 1-2 il XII Morelli, scavalcandolo in classifica e salendo a quota 25 punti. Al vantaggio iniziale di Mengoli risponde a metà ripresa il XII Morelli, ma nel finale è Gallerani a firmare l’importante rete che regala tre punti alla formazione finalese.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 18:

Virtus Mandrio – Carpine 1954 1-3

Baracca Beach – Mirandolese Folgore 0-3 (2 Cafiero, De Martino)

Don E. Monari – Cabassi Union Carpi 1-3

Fortitudo Modena Calcio – Campogalliano 0-1

Polisportiva Saliceta – Medolla 2-4 (Serafini (S), 2 Bugneac (M), Lodi (M), Guidetti (M))

Rivara – Sanmartinese 0-1 (Bicaku)

Vis San Prospero – Villa d’Oro Calcio (12/2, ore 18.30)

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Vis San Prospero 38*

Campogalliano 35

Villa d’Oro Calcio 33*

Fortitudo Modena Calcio 31

Medolla 31

Carpine 1954 30

Sanmartinese 28

Mirandolese Folgore 26

Polisportiva Saliceta 24

Cabassi Union Carpi 22

Rivara 22

Virtus Mandrio 14

Don E. Monari 8

Baracca Beach 6

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 18:

Bevilacqua – San Donato 1-1

Crevalcore – Atletico Borgo 1993 3-2

Petroniano Idea Calcio – Libertasargile Vigorpieve 1-1

Real Sala Bolognese – Real Borgo F.C. 4-3

Reno Centese – Rainbow Granarolo 0-21

Siepelunga Bellaria – Balca Poggese 2-1

XII Morelli – Junior Finale 1-2 (Mengoli (J), Gallerani (J))

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Petroniano Idea Calcio 41

Real Sala Bolognese 35

Siepelunga Bellaria 34

Balca Poggese 32

Atletico Borgo 1993 29

San Donato 28

Crevalcore 27

Rainbow Granarolo 25

Junior Finale 25

Libertasargile Vigorpieve 24

XII Morelli 23

Bevilacqua 17

Reno Centese 8

Real Borgo F.C. 2

Terza Categoria

Nel Girone B (Modena) di Terza Categoria, il Limidi capolista allunga sul San Paolo secondo, portandosi ora a quattro lunghezze di vantaggio (39 punti contro 35) in classifica: mentre la formazione solierese supera 1-0, davanti al proprio pubblico, la Gino Nasi, infatti, il San Paolo cade in casa nello scontro diretto contro il 4 Ville terzo in classifica. Dietro, importante vittoria casalinga per il Concordia nell’anticipo del sabato contro il San Vito (1-0), mentre Novese e Robur La Pieve cadono in trasferta, rispettivamente contro Magreta (2-0) e Circolo Rinascita (1-0).

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 18:

Concordia Calcio – San Vito 1-0

Centro Polivalente Limidi – Gino Nasi 1-0

Circolo Rinascita – Robur La Pieve 1-0

Cortilese – Polisportiva Union 81 1-3

Magreta – Novese 2-0

San Paolo – 4 Ville APS 1-2

San Francesco Smile – Polisportiva Cognentese (12/2, ore 17)

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Centro Polivalente Limidi 39

San Paolo 35

4 Ville APS 32

Magreta 29

Polisportiva Union 81 29

Polisportiva Cognentese 28*

Circolo Rinascita 25

Cortilese 23

Concordia Calcio 21

San Francesco Smile 20*

Novese 17

Gino Nasi 16

San Vito 14

Robur La Pieve 13

*una partita in meno

