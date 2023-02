Calcio: Napoli, sul campo del Sassuolo una vittoria che profuma di scudetto

di Simone Guandalini – Quest’anno non sembra esserci storia: la Serie A ha avuto fin dall’inizio un solo padrone e la trama del film della stagione non sembra destinata a riservare colpi di scena nel finale. Non, perlomeno, se le prestazioni del Napoli di Luciano Spalletti continueranno ad essere in linea con quella offerta nella serata di ieri, 17 febbraio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, valsa ai partenopei la settima vittoria consecutiva in campionato (0-2) e il momentaneo +18 sul secondo posto, per il momento occupato dall’Inter (impegnata questa sera contro l’Udinese), unica squadra capace di battere gli azzurri in campionato in questa stagione. Per il resto, 20 vittorie e 2 pareggi nelle 23 gare finora disputate in campionato.

Ruolino di marcia da primato sia prima che dopo la sosta per i Mondiali a cui hanno contribuito più di tutti gli altri, perlomeno a livello di gol, Kvaratskhelia e Osimhen, che, non a caso, hanno messo la propria firma anche sul successo contro il Sassuolo, simbolo perfetto della stagione del Napoli. In avvio di una gara dove gli ospiti sembravano in realtà i padroni di casa per la forte presenza di pubblico di fede partenopea sulle tribune del Mapei Stadium, nonostante la chiusura della curva ospiti, il georgiano ha trovato la rete che ha sbloccato il match al 12′, con un’azione personale iniziata quasi a centrocampo e conclusa con una precisa conclusione dalla distanza che ha battuto il portiere del Sassuolo Consigli. Dopo qualche brivido per l’immediata reazione del Sassuolo, che ha centrato un palo con Laurientè, si è acceso Osimhen che, prima, ha colpito a sua volta un legno e, poi, al 33′, ha inventato la rete del 2-0 calciando da posizione quasi impossibile e trovando, però, la complicità del portiere neroverde che ha lasciato scoperto il proprio palo.

Dunque, “la capolista se ne va”, come hanno cantato i tifosi del Napoli ieri sera a Reggio Emilia a fine partita, abbandonando per un attimo la tradizionale scaramanzia, mentre il Sassuolo mette fine alla striscia di quattro risultati utili consecutivi all’interno della quale sono comprese le vittorie contro Milan e Atalanta, che hanno rilanciato il campionato neroverde dopo un periodo complicato. Se il Sassuolo è atteso la prossima settimana dalla trasferta di Lecce, per il Napoli in settimana sarà ancora tempo di sognare: martedì è, infatti, in programma l’andata degli ottavi di finale di Champions League sul campo dell’Eintracht Francoforte

