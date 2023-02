Camposanto, furto al distributore: rubati 6mila litri di gasolio

CAMPOSANTO – Furto di gasolio al distributore di carburante in via per San Felice, a Camposanto. Come riporta “Il Resto del Carlino”, infatti, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio il distributore è stato depredato di circa 6mila litri di gasolio, per un valore di circa 12mila euro. Facilitati dalla mancanza di un impianto di videosorveglianza nell’impianto, i ladri hanno potuto svuotare indisturbati durante la notte la cisterna interrata piena di gasolio, provando poi a fare lo stesso con quella della benzina verde. Il secondo “colpo”, però, non è andato a buon fine. Lo stesso distributore era stato vittima, la notte di Capodanno, di un furto di circa 600 euro. Ora le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare gli autori del furto.

