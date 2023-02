Carpi, a “Ne vale la pena” la giovane scrittrice Camilla Ghiotto

CARPI – La rassegna d’incontri con l’autore Ne Vale La Pena, giunta alla sua undicesima edizione, prosegue anche nel mese di febbraio. Il prossimo incontro è quello con Camilla Ghiotto, giovane scrittrice che ha debuttato con il libro “Tempesta” edito da Salani. Tempesta è il nome di battaglia del padre Renzo Ghiotto che fu uno dei comandanti partigiani più famosi d’Italia. Una figlia molto giovane, un padre anziano e i fili di un rapporto da riannodare. Il manifesto per una memoria collettiva, un atto di libertà per un’intera generazione. Un incontro-scontro per riappropriarsi della storia della propria famiglia, un viaggio di formazione indispensabile per trovare una nuova prospettiva e aprirsi al mondo, all’amicizia, all’amore. Con una scrittura di inconsueta sensibilità, capace di tendere agguati e rivelare sempre nuovi angoli dell’essere, Camilla Ghiotto dà voce a una generazione consapevole di dover combattere battaglie diverse da quelle del passato, ma non meno decisive. Perché la libertà non si conquista mai una volta per tutte. Camilla Ghiotto sarà all’auditorium della Biblioteca “A.Loria” di Carpi il 16 febbraio alle 20.45. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017