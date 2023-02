Cavezzo, frontale tra un’auto e un furgone a Ponte Motta: morto un uomo

CAVEZZO – Un uomo ha perso la vita questa mattina, a causa di un frontale tra un’auto e un furgone verificatosi intorno alle ore 8.45 a Ponte Motta, frazione di Cavezzo. I due veicoli si sono scontrati per cause ancora da accertare in via Cavour: ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, un uomo sulla sessantina, per cui sono stati inutili i soccorsi immediatamente intervenuti sul posto anche con l’eliambulanza. Lesioni lievi, invece, per l’altro automobilista rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto, la Polizia Locale di Cavezzo e dell’Area Nord: chiusa completamente al transito via Cavour.

