Chiesa del Seminario di Finale Emilia, rubate le casse del coro

FINALE EMILIA – Ancora una chiesa nel mirino del ladri nel territorio di Finale Emilia. Dopo il furto di circa mille euro in contanti, frutto di donazioni dei fedeli, alla canonica di Massa Finalese, questa volta nel mirino è finita la chiesa del Seminario di Finale Emilia, dove – riporta “Il Resto del Carlino” – sono state rubate le casse audio del coro. Le casse audio erano poste ai lati dell’altare: oltre agli altoparlanti, sono stati rubati anche i cavi che servono per il loro funzionamento, per un valore totale di circa 600 euro. E’ stata subito sporta denuncia, le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili.

