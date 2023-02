Con la curcuma, con lo zenzero o gusto matcha: l’Acetificio Mengazzoli di Mirandola vola in Germania

Con la curcuma, con lo zenzero o gusto matcha: l’Acetificio Mengazzoli di Mirandola vola in Germania. Dal 14 al 17 febbraio a Norimberga, in Germania, prenderà vita l’edizione 2023 del Biofach, l’evento fieristico internazionale più importante dedicato all’alimentazione biologica. Nella precedente edizione si sono registrati quasi 1500 espositori e circa 15.000presenze provenienti da 139 Paesi del mondo. Fra questi, in rappresentanza del Made in Italy agroalimentare, anche l’Acetificio Mengazzoli di Mirandola, che può vantare un’importante produzione di aceti e condimenti biologici.

«La memoria è quello che ci spinge da sempre a creare nuovi prodotti con caratteristiche sempre ricercate. Il tutto con quel piacere di lasciare intatte le materie prime, che oggi noi chiamiamo biologico e che inconsapevolmente

veniva fatto da sempre», Cesare ed Elda Mengazzoli.

Per questa edizione del Biofach, l’Acetificio Mengazzoli presenterà: il balsamico di mela BIO “Améa XX”, invecchiato in barrique e caratterizzato da uno spiccato aroma agrodolce e fruttato; l’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. BIO – Sigillo Rosso, aromatico, gustoso e denso; l’Aceto di mele biologico – La Madre dell’Aceto, un prodotto crudo e non filtrato, ottenuto direttamente dal succo fresco fermentato lavorato tradizionalmente; l’Aceto di Mele con curcuma, zenzero e pepe nero BIO, dal gusto fresco e piacevolmente speziato; l’Aceto di Mele con tè Matcha e Limone BIO, dal gusto particolarmente profumato e intenso.

