Concordia, incendio in un fienile a Vallalta: in fiamme un centinaio di rotoballe

CONCORDIA – Incendio in un fienile a Vallalta, frazione di Concordia. Nella notte scorsa (tra l’1 e il 2 febbraio), infatti, un centinaio di rotoballe sono bruciate in un fienile di via Confine, nel territorio di confine tra la provincia modenese e quella mantovana. Le fiamme hanno avvolto la vecchia struttura in muratura, consumata dal fuoco. In fumo anche il contenuto del fienile, ovvero circa un centinaio di rotoballe di fieno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mirandola, Carpi e Suzzara, che hanno estinto le fiamme, che fortunatamente non si sono propagate ad altri edifici.

