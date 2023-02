Finale Emilia, maxi furto alla Atlas Concorde: rubati cavi elettrici per un valore di 30mila euro

FINALE EMILIA – Bottino dal valore di circa 30mila euro per i ladri – probabilmente una banda specializzata in furti di questo tipo che lavora su commissione – che si sono introdotti alla Atlas Concorde, sulla Sp2 tra Finale Emilia e Camposanto e hanno rubato costosi cavi elettrici utilizzati per il montaggio di pannelli fotovoltaici. Il furto – si legge sul “Resto del Carlino” – è avvenuto nella notte, probabilmente caricando su un furgone i pellets su cui erano riposti i cavi sottratti. Ad accorgersi del materiale sparito sono stati i responsabili della ditta, che hanno subito avvertito i Carabinieri, i quali sono giunti sul posto per un sopralluogo e ora si stanno occupando delle indagini, sfruttando anche le immagini delle videocamere di sorveglianza.

