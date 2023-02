Finale Emilia, tre 12enni accusate ingiustamente di furto in un negozio

FINALE EMILIA – Spiacevole episodio quello avvenuto nei giorni scorsi in un negozio di Finale Emilia. Tre ragazzine di 12 anni, infatti, si erano recate insieme nell’attività commerciale per un acquisto, quando, mentre si stavano dirigendo verso la cassa, sono state avvicinate da una commessa che le ha accusate di furto. La commessa sospettava, infatti, che le tre 12enni si fossero appropriate indebitamente di alcuni prodotti in esposizione nel negozio e per questo ha fatto loro svuotare le tasche, non trovando però nulla al loro interno. Le tre ragazzine, visibilmente scosse per quanto avvenuto e per l’accusa di furto, hanno quindi contattato i propri genitori che stanno valutando l’ipotesi di preparare denuncia per l’accaduto.

