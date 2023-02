Gestione collaborativa filiere produttive: il 9 febbraio incontro per le aziende del distretto tessile

CARPI – Tra i punti di forza storici del distretto del tessile-abbigliamento di Carpi c’è sempre stato quello di avere, al proprio interno, aziende di varie dimensioni, in grado di ricoprire praticamente tutte le fasi della filiera di produzione della moda, con una concentrazione di competenze specializzate davvero rara. Nello scenario odierno del settore, sempre più globale e competitivo, diventa se possibile ancor più importante comprendere come sfruttare al meglio una filiera territoriale di prossimità, facendo sì che le aziende possano collaborare tra loro nella maniera più vantaggiosa per tutti gli attori in gioco, dalle fasi iniziali del processo sino a quelle finali.

Per questo, giovedì 9 febbraio, alle ore 14.30, Carpi Fashion System promuove un seminario, organizzato da ForModena, dedicato proprio alla Gestione collaborativa delle filiere produttive. Relatore sarà Piero Bandini, che esaminerà i modelli possibili di filiere produttive, la collaboratività nelle stesse, il contributo che la tecnologia può fornire in questo senso e come poter innovare la collaboratività di filiera.

La partecipazione è gratuita, al link https://meet.google.com/urm-enda-chq. Per informazioni è possibile inviare un’e-mail a carpi@formodena.it o chiamare il numero 059.699554.

Co-fondatore di un Internet Service Provider, Piero Bandini si è confrontato con organizzazioni pubbliche e private per applicare la digitalizzazione ai processi di innovazione e trasformazione al marketing e alle vendite. Si occupa inoltre di processi collaborativi di filiera attraverso l’applicazione di tecnologie decentralizzate di ultima generazione – meglio note come Blockchain – e registri distribuiti in ottica Web3.

