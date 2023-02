Giovedì lo spettacolo degli studenti delle scuole di Cavezzo sul Giorno della memoria

CAVEZZO – Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Cavezzo, allestiscono uno spettacolo in occasione del Giorno della Memoria.

Il 9 febbraio alle ore 21.00 presso l’Aula Magna Rita Levi Montalcini di Mirandola andrà in scena lo spettacolo “Mai Più. Per non dimenticare”.

Lo spettacolo è il risultato dell’impegno profuso dalle Insegnanti, dagli alunni e dalle loro famiglie.

Ingresso gratuito riservato agli studenti, ai familiari e al personale scolastico.

