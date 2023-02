Hockey inline, Scomed Bomporto Serie C a Vicenza per la finale di Coppa Italia

E’ giunto quello che forse, fino a questo momento, è l’appuntamento più importante e delicato della storia degli Scomed Bomporto. I bomportesi, infatti, con la loro formazione di Serie C saranno sabato 11 febbraio a Vicenza per la finale di Coppa Italia, dove incontreranno gli Asiago Vipers. In questa giornata gli Scomed dovranno necessariamente superare una squadra che per organizzazione e preparazione rappresenta una delle più temibili sullo scacchiere Nazionale .

Altro appuntamento quello di domenica 12 febbraio a Riccione dove i giovani Scomed Under 16 saranno impegnati nella quarta giornata di campionato regionale contro le formazioni di Parma e Forli. I bomportesi attualmente terzi in classifica dovranno cercare di avvicinare la formazione di Empoli al primo posto in classifica.

Questo il programma delle giornate:

SERIE C (A VICENZA SABATO 11/2 )

ORE 17.00 VIPERS ASIAGO- SCOMED BOMPORTO

UNDER 16 ( A RICCIONE DOMENICA 12/2)

ORE 10.00 FORLI – SCOMED BOMPORTO

ORE 13.30 PARMA – SCOMED BOMPORTO

La formazione Scomed Bomporto Serie C : DEL VILLANO-RONCAGLIA-ABDELMOTTI-SALA-IDRIZOSKI R.-BARTOLAI-GANZERLI-COLAZZO-GIANNATEMPO-CORAZZARI-CIPRIANO-IDRIZOSKI A.-BELLOTTO-MIRANI-BERGAMINI F.- ALL.SALA- DIR.GUAGLIUMI.

La formazione Scomed Bomporto Under 16: VERGARI G. ALLEGRETTI ,CORAZZARI E. CIPRIANO A. PARMEGGIANI S. BERGAMINI A.CORAZZARI R. REBECCHI F.MARCHICA M. ZANELLA G.IDRIZOSKI R.

Nelle foto: Le formazioni Scomed Bomporto Serie C e Under 16

