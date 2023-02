Il finalese Marco Panzani a Sanremo: massaggerà vip e cantanti

FINALE EMILIA – Ci sarà anche il finalese Marco Panzani al Festival di Sanremo che prenderà il via il prossimo martedì 7 febbraio e terminerà sabato 11 febbraio. Panzani è stato, infatti, selezionato – si legge sulla “Gazzetta di Modena” – per far parte della “squadra” di 40 massaggiatori, provenienti da tutta Italia, che si occuperà del benessere fisico di vip, cantanti e protagonisti del Festival. Diventato massaggiatore recentemente, con uno studio aperto nel 2022 a Finale Emilia, Panzani avrà così l’occasione di vivere un’avventura prestigiosa e stimolante.

