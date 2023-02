Incidente a Soliera: auto abbatte palo della luce

SOLIERA – Incidente nelle prime ore della mattina di oggi, sabato 11 febbraio, nel territorio di Soliera. Poco dopo le 6, infatti, un’auto è uscita di strada in via Oriolo, al confine tra il territorio comunale di Soliera e quello di Carpi, finendo contro un palo della luce e abbattendolo. Fortunatamente, è rimasto illeso il conducente dell’automobile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il palo della luce.

