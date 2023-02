Iniziati i lavori di nuova pavimentazione sulla Tangenziale di Modena

MODENA – Sono stati avviati i lavori di nuova pavimentazione della Tangenziale di Modena a partire dal km 0, corrispondente alla rotatoria con via Vignolese. Gli interventi – informa Anas – saranno eseguiti in tratti saltuari della lunghezza massima di 1,5 km ed interesseranno – in maniera alternata – la corsia di marcia e quella di sorpasso. Il restringimento di carreggiata sarà istituito dalle ore 9:00 alle ore 17:00, in modo da garantire il regolare flusso di circolazione nelle ore di maggior traffico.

