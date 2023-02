“La sicurezza è di casa”, consigli per difendersi da truffe e furti a Cortile

Prosegue domani, martedì 28 febbraio, il ciclo “La sicurezza è di casa”, incontri pubblici organizzati da Comune, Carabinieri e Polizia Locale con consigli pratici e testimonianze per difendersi da truffe a domicilio e furti in abitazione: il nuovo appuntamento è nel circolo ARCI “Barbaro”, in via Chiesa 37, con inizio alle ore 20:30.

L’iniziativa è aperta a tutti, e in particolare a parenti, amici e vicini di persone anziane, le più bersagliate dai truffatori “porta a porta”, che si approfittano della loro debolezza psicologica.

“La sicurezza è di casa” prevede nelle prossime settimane altri appuntamenti in tutto il territorio comunale: sabato 11 marzo alle 17:00 nella salone parrocchiale di Quartirolo; poi venerdì 17 marzo ore 15:00 nella polisportiva di San Marino; quindi lunedì 17 aprile alle 20:30 presso la parrocchia di Gargallo. Altri incontri in via di definizione, seguiranno a Budrione e Cibeno.

